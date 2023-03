Die Stadt Halle stellt auf dem Fachkongress ihre eigene Digitalisierungstrategie vor. In der es auch um Smart City geht, ein Konzept, das eine ganze Stadt vernetzt – zum Wohle ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Steffen Ruppe leitet als Chief Information Officer (CIO) bei der Stadt Halle den Bereich IT und digitale Verwaltung. Ihm geht es vor allem um einen Kulturwandel in der Verwaltung: "Es geht um schnellere und einfacherer Bürgerleistungen. Denn was wir in der Verwaltung treiben, ist mir als Hallenser fast egal." Verwaltungen müssten den Bürgerinnen und Bürgern Verbindlichkeit, Klarheit und Einfachheit geben. "Das wollen wir in fünf Jahren in der Verwaltung haben", sagt Ruppe für die Stadt Halle.