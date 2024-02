Im Saale-Orla-Kreis sollen 150 Flüchtlinge zur Arbeit verpflichtet werden . Laut CDU-Landrat Christian Herrgott betrifft das Männer und Frauen aus Gemeinschaftsunterkünften. Die Regel gelte sowohl für jene, die arbeiten dürfen, das aber aus verschiedenen Gründen bisher nicht tun, aber auch diejenigen, die nicht auf dem regulären Arbeitsmarkt tätig sein dürfen. Sie sollen vier Stunden am Tag gemeinnützige Tätigkeiten übernehmen, beispielsweise Reinigungsarbeiten in der Gemeinschaftsunterkunft oder die Pflege des Außenbereichs.

Herrgott will die Menschen zum Arbeiten animieren, um sie so schneller zu integrieren. Mit Nachdruck: Gezahlt werden 80 Cent pro Stunde - dieser Betrag ist im Asylgesetz reguliert. Lehnen die Flüchtlinge die Arbeit ab, drohen finanzielle Sanktionen. Der Saale-Orla-Kreis arbeitet mit sozialen Trägern und Kommunen zusammen. Sie seien schon im Dezember angefragt worden, welche Arbeiten die Menschen übernehmen könnten, so der Landrat. Er spricht von einigen positiven Rückmeldungen.