Thüringen Weitere Landkreise führen Bezahlkarte für Flüchtlinge ein

In dieser Woche hatten die Oppositionsparteien CDU und FDP eine schnelle Einführung von Bezahlkarten für Flüchtlinge in Thüringen verlangt - unabhängig vom Streit um die Karten in der Berliner Ampel-Koalition. Die CDU-Fraktion will die ausstehende landesweite Einführung der Bezahlkarte zum Thema im Landtag machen.