Der organisierte Sport hatte vor knapp einem Monat in einem Positionspapier davor gewarnt, in der Energiekrise die Fehler aus der Pandemie zu wiederholen. Eine erneute Schließung von Schwimmbädern und Sporthallen hätte fatale Folgen besonders für den Breiten- und Gesundheitssport in Sachsen-Anhalt, verurteilte LSB-Vorstandsvorsitzender Tobias Knoch eine Empfehlung des Deutschen Städtetages, kurzfristig Hallenbäder zu schließen. Das würde drastische Folgen für die Sicherheit und Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere für Kinder und Jugendliche, in Kauf nehmen.