In der Affäre um eine fragwürdige Stellenausschreibung und eine mutmaßliche E-Mail mit der Anweisung, Schriftverkehr zur Besetzung eines Intel-Postens im Bildungsministerium zu löschen, hat Ministerin Eva Feußner Vorwürfe zurückgewiesen. "Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch im Landtag. Immer wieder werde irgendwas behauptet, allerdings fehlten Beweise, so Feußner. Sie sei an vollständiger Aufklärung interessiert.