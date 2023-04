Marodes Gebäude, fehlendes Personal Brandbrief von Grundschullehrern aus Halle stößt auf Kritik beim Landesschulamt

In einem Brandbrief haben Lehrkräfte der Grundschule Südstadt in Halle unter anderem den Zustand des Gebäudes und die fehlende Schulleitung kritisiert. Nun haben sich Landesschulamt und Stadt zu Wort gemeldet. Die Sanierung sei geplant, neue Stellen zudem ausgeschrieben, heißt es in den Stellungnahmen. Der Brief schade lediglich dem Ansehen, so das Schulamt.