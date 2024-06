Bislang gibt es in Sachsen-Anhalt zwei Waffenverbotszonen, am Riebeckplatz in Halle und am Magdeburger Hauptbahnhof. Die Kontrollen dort sind seit einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Magdeburg vom vergangenen September allerdings ausgesetzt. Das Gericht hatte bemängelt, dass es für die Waffenverbotszone in Halle keine ausreichende gesetzliche Grundlage gibt. Eine Initiative hatte Beschwerde eingelegt und argumentiert, solche Zonen begünstigten willkürliche Polizeikontrollen und das sogenannte Racial Profiling.