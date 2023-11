Die Polizeidirektion Halle will Revision gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Magdeburg (OVG) zu Waffenverbotszonen einlegen. Das hat das Innenministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Die Entscheidung zur Anfechtung des Urteils sei in Absprache mit dem Ministerium gefallen. Das Land kämpft damit um den Erhalt seiner beiden Waffenverbotszonen am Riebeckplatz in Halle und am Magdeburger Hauptbahnhof.