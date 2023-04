Auswärts-Sitzung in Sangerhausen Kabinett tagt in Mansfeld-Südharz: Haseloff will mit Strukturwandel Wunden heilen

Bildrechte: MDR/punctum.Fotografie/Alexander Schmidt

Raus aus der Landeshauptstadt, rein in die Regionen: Sachsen-Anhalts Regierung will mit auswärtigen Sitzungen künftig wieder näher an den Entwicklungen vor Ort sein. In Mansfeld-Südharz ging es dabei am Dienstag vor allem um den Strukturwandel. Rund 400 Millionen Euro an Fördergeldern fließen durch den Kohleausstieg in den Landkreis – und dennoch kämpft man vor Ort für die Akzeptanz des Transformationsprozesses.