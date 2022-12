Dennoch: Die globalen Krisen und der Krieg in der Ukraine würden viele Jugendliche beschäftigen. "Das haben sie schon auf dem Schirm", meint Zimmermann. Viele fürchteten, dass der Krieg etwa größere Ausmaße annehmen könnte. Das habe sich zum Beispiel bei einer Reise nach Lettland, die vom Kreis-Kinder- und Jugendring organisiert wurde, in diesem Jahr gezeigt. "Einige Jugendliche sind nicht mitgekommen, weil sie Angst hatten, dass der Krieg sich ausweitet."

Lucienne, die bei der Reise dabei war, schwärmt unterdessen noch jetzt davon. "Erfahrungen wie der Jugendaustausch in Lettland sind schwer zu toppen", sagt sie. Die 14-Jährige, die gebürtig aus Nordrhein-Westfalen kommt, fühlt sich in dem kleinen Ort Großörner vor den Toren von Hettstedt jedenfalls pudelwohl. "Ich find's gut, dass man ein bisschen seine Ruhe hat und abschalten kann." Doch natürlich gebe es auch Nachteile am Dorfleben, vor allem bei der Mobilität: "Wenn ich am Wochenende zu einer Freundin möchte, dann fahren die Busse nicht regelmäßig und ich komme nicht so schnell irgendwo hin.“