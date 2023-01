Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat die Einführung einer sogenannten Enquete-Kommission zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschlossen. Die Abgeordneten in Magdeburg stimmten am Freitagmorgen fraktionsübergreifend den Plänen für eine solche Arbeitsgruppe zu. Die Kommission soll bereits im Februar ihre Arbeit aufnehmen und Reformvorschläge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erarbeiten. Es ist bundesweit die erste Initiative dieser Art in einem Landtag.