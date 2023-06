Die AfD ist immer dann erfolgreich, wenn sie polarisieren kann. Von Heizungsgesetz bis Gaspreisbremse kann sie derzeit sogar Themen besetzen, die man bislang nicht mit ihr in Verbindung brachte. Ernstzunehmende Gegenvorschläge braucht sie in der Klimapolitik nicht zu machen. Außer den einen: Es wäre doch schön, wenn alles so bliebe, wie es ist.

Dazu gewinnt ein Kernthema der AfD immer weiter an Bedeutung. Die Migrationspolitik wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern als immer wichtiger erachtet. Die SPD kündigt an, die außereuropäischen Grenzen zu verschärfen, Sachsens Ministerpräsident fordert stationäre Grenzkontrollen an der deutschen Grenze und Leistungskürzungen für Asylbewerber. Über den Überbietungswettbewerb in Wort und Tat freut sich am Ende vor allem die AfD. Wer keine Flüchtlinge in Deutschland will, wendet sich an das Original.