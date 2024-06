In der Verbandsgemeinde an der Finne liegt die Vereinigte Bürgerliste An der Finne mit 43,9 Prozent vorn, gefolgt von der CDU mit 24,2 Prozent. Die Freie Bürgerliste An der Poststraße erreichte 7,5 Prozent und die SPD 6,5 Prozent. Weitere 17,9 Prozent entfielen auf sonstige Parteien.



Damit erhält die Vereinigte Bürgerliste An der Finne neun von 20 Sitzen, die CDU 5, die Freie Bürgerliste An der Poststraße zwei Sitze. Jeweils ein Sitz geht an die SPD, die parteilose Wählervereinigung Für die Finne, HEIMAT und IGH.