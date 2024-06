Während bei der Europawahl in Sachsen-Anhalt die AfD rechnerisch in allen Landkreisen sowie in 213 der 218 Gemeinden und kreisfreien Städte die meisten Stimmen geholt hat – ist das Ergebnis bei der Kommunalwahl etwas differenzierter.



Bezogen auf die Landkreise, hat die AfD in 7 von 11 die meisten Stimmen geholt, ansonsten konnte die CDU gewinnen. Aufgeschlüsselt nach den 218 Gemeinden und kreisfreien Städten ist die AfD bei den Kreistags- und Stadtratswahlen in 95 die stärkste Kraft geworden, die CDU in 86. Die SPD wurde in lediglich 9 Gemeinden am häufigsten gewählt. In 28 Gemeinden konnten Wählergruppen die meisten Stimmen auf sich vereinen.