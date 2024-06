In Magdeburg ist bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 ein neuer Stadtrat gewählt worden. Die Wahllokale waren von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, anschließend begann in den Wahllokalen die Auszählung.



Die CDU ist laut vorläufigem Ergebnis aus der Nacht zu Montag mit rund 23,8 Prozent knapp vor der AfD (22,8 Prozent) stärkste Kraft geworden. Beide Parteien konnten große Stimmzuwächse verbuchen. Die SPD auf Rang 3 (15 Prozent) verlor leicht, die Linke (10,2 Prozent) deutlich im Vergleich zur letzten Kommunalwahl. Die meisten Verluste verzeichneten die Grünen und landeten am Ende bei 9,4 Prozent, vor der Gartenpartei (4,6), der Tierschutzpartei (4,5) und der FDP (4,1 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 58,5 Prozent.



In Magdeburg wurden neben dem Stadtrat auch die Ortschaftsräte in Randau-Calenberge, Pechau und Beyendorf-Sohlen gewählt.