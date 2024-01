Während von den Vermögenden mehr oder weniger deutlich die Idee einer sozialen Marktwirtschaft aufgekündigt wurde, werden nun anderswo die Verantwortlichen gesucht: "Man sucht sich dann Leute, die außerhalb des Systems sind. Das Ausland, Flüchtlinge, die EU oder was auch immer, um den Frust abzulassen. Der Schuldige darf aber nicht zu Deutschland gehören, denn man will die Konflikte ja nicht hier austragen. Dass wir eigentlich Umverteilungsprobleme hier im Land haben, das will man eben lieber nicht diskutieren." Solche Trends zeigen sich ja derzeit in vielen Ländern des Westens, was deutlich macht, wie wichtig ein Umsteuern wäre.

Wer zahlt für den Klimawandel?

In der letzten Woche demonstrierten ja sowohl Klimaaktivisten wie auch Landwirte, wenn auch mit ganz unterschiedlichen Zielen. Der Klimawandel ist ein Thema, das beide Gruppierungen auf die Straße brachte. Denn dass der Ausstieg aus den fossilen Energien teuer wird, wird inzwischen niemand bestreiten, nur ist auch hier die Lastenverteilung in Deutschland sehr ungleich. Tendenziell gilt, dass Menschen mit mehr Geld auch mehr CO2-Emissionen verursachen. Welcher Bürgergeld-Empfänger macht Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff oder fliegt in ferne Gefilde? Und am anderen Ende der Einkommenspyramide stehen jene Menschen, die mit eigener Jacht oder Privatjet unterwegs sind.

Zwar werden die CO2-Kosten in Deutschland geteilt, allerdings alles andere als brüderlich, obwohl das mal anders versprochen war, so Sebastian Eichfelder: "Es gab ja von den Grünen die Idee einer CO2-Abgabe nach Schweizer Vorbild. Die macht CO2-intensive Produktionen teurer, wobei die Einnahmen an Haushalte zurückgezahlt werden." Im Getriebesand der Berliner Politik blieb dieses Vorhaben irgendwo stecken und es wundert eigentlich nicht, dass viele Menschen der Idee des Klimaschutzes inzwischen wenig abgewinnen können, vor allem, wenn die Folgen den eigenen Geldbeutel betreffen.

Lobbyisten erfolgreich

Wie es gelingt, eigene Interessen in der Öffentlichkeit durchzusetzen, zeigt sich ja derzeit sehr eindrucksvoll bei den Demonstrationen der Landwirte. Allerdings ist der Einfluss in vielen Fällen um einiges subtiler. Es gibt zahlreiche Organisationen, wie etwa die "Stiftung Familienunternehmen", die in Politik und Verwaltung aktiv sind. Hinter dieser Stiftung verberge sich aber nicht der Bäckermeister um die Ecke, so Sebastian Eichfelder, sondern die reichsten Familien in Deutschland, die man auch auf der aktuellen Milliardärsliste findet. Und sie verfügen somit über einen Einfluss, den andere gesellschaftlichen Gruppen nicht haben: "Bürgergeld-Empfänger, Alleinerziehende mit zwei Kindern, Menschen im Mindestlohn, alle die sich irgendwie so über Wasser halten, die haben gar keine Zeit und keine Mittel, sich gut zu organisieren." Und so zeigt sich eben oft, dass besonders diejenigen sich Gehör verschaffen, die gut organisiert sind, von den Landwirten über die Lokführer und Ärzte bis hin zu Apothekern oder Lehrern.

Debatte über Umverteilung fehlt