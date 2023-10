Schwarzbuch 2023/24 Wo der Steuerzahlerbund in Sachsen-Anhalt Verschwendung sieht

Der Bund der Steuerzahler kritisiert in seinem "Schwarzbuch" Fälle, in denen Kommunen, Kreise oder Länder in Deutschland seiner Ansicht nach Steuern verschwenden. Sachsen-Anhalt ist in diesem Jahr fünf Mal gelistet. Wie schon 2022 stehen Fernreisen von Abgeordneten in der Kritik – aber auch die Schwimhalle in Weißenfels und Schilder, die rund um Sangerhausen erneuert werden sollen.