Der Unmut der Krankenhausmanager wäre damit allerdings nicht befriedet. Sie kritisierten am Mittwoch scharf die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach für eine Krankenhausreform. Was bislang in puncto stärkerer ambulanter Behandlung von Patienten bekannt sei, sei eine "absolute Beleidigung" der Häuser, so Wolfgang Schütte. Die finanziellen Probleme würden so größer statt kleiner.