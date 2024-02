Bildrechte: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Gegen Gewalt an Frauen finden am Mittwoch im Rahmen der weltweiten Initiative "One Billion Rising" Proteste statt. Zum Beispiel sind Bürgerinnen und Bürger in Naumburg und Stendal um 15 Uhr zu einem Tanz-Flashmob aufgerufen. Die Aktion findet in Naumburg auf dem Marktplatz statt, in Stendal auf dem Winckelmannplatz. Aufgerufen dazu haben die Gleichstellungsbeauftragten von Naumburg und vom Landkreis Stendal.