Die Rechnung, nach der mehr Ladung auch weniger Fahrten bedeutet, geht Hinze zufolge in der Praxis tatsächlich auf. Ein vier Tonnen höheres Gewicht bedeute "gleichlautend eine Steigerung der Transportmengen". In Unternehmen, bei denen es um hohe Ladungsgewichte gehe, würden "mehr Waren mit einer Fahrt transportiert, so dass damit in Summe eine Verkehrsentlastung erreicht werden kann", so Hinze.