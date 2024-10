Insgesamt gibt es im Altmarkkreis mehrere Jugendforen. Die Kernthemen sind überall gleich: Mehr Mobilität, mehr Jugendtreffpunkte, mehr Veranstaltungen speziell für junge Leute und mehr Umweltprojekte wünscht sich der altmärkische Nachwuchs. Jugendforumsleiter Maik Peyko erklärt das Prinzip des Jugendforums: Sie durften meckern, schimpfen, was finden sie alles blöd in der Gemeinde.



Und dann haben sie aber nicht nur gemeckert, sondern sie haben tolle Ideen daraus entwickelt. Also was kann man verändern und verbessern? Diese tollen Ideen und Verbesserungsvorschläge präsentierten die Jungen und Mädchen dann am Ende des Tages dem Klötzer Bürgermeister und seinen Stadträten.

Bildrechte: MDR/Carina Emig