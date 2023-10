Aktion für Demokratie How to be a Stadtrat: Menschen in Salzwedel für Kommunalpolitik begeistern

20. Oktober 2023, 19:01 Uhr

Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Salzwedel, Robert Drews, will mehr Menschen für die Kommunalpolitik gewinnen. Bei seiner Aktion "How to be a Stadtrat" informiert er Interessierte über die Rechte, Pflichten und Arbeitsfelder eines Kommunalpolitikers.