Darüberhinaus untersucht die Staatsanwaltschaft auch den Chatverlauf nach weiteren strafbaren Handlungen. Hierbei könnten weitere angehende Polizisten aus dem 18 Personen großen Klassen-Chat in den Fokus der Ermittler rücken, so ein Sprecher. Gleichzeitig gibt die Staatsanwaltschaft zu bedenken, dass einige Straftaten bereits verjährt sein könnten. Der Sprecher erklärte auch, für die Staatsanwaltschaft sei nicht jedes dienstrechtlich relevante Verhalten gleichzeitig auch strafrechtlich belangbar. Insbesondere die Vorwürfe der Volksverhetzung und der Verbreitung gewaltpornographischer Schriften würden durch die Staatsanwaltschaft besonders geprüft.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) will die 18 Bediensteten der Polizei in Sachsen-Anhalt entlassen, weil sie als Polizeischüler an dem Klassen-Chat mit antisemitischen, volksverhetzenden und tierpornographischen Inhalten beteiligt gewesen sein sollen. Sie sollen während ihrer Ausbildung an der Polizeischule in Aschersleben die WhatsApp-Gruppe eröffnet haben, so die Innenministerin.