Die Landespolizei will mehr angehende Polizisten ausbilden und damit das Ziel für mehr Personal im Land erreichen. Aktuell gebe es an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben jährlich etwa 400 Neueinstellungen, sagte ein Sprecher der Polizei. In den kommenden Jahren wolle man auf mindestens 500 pro Jahrgang kommen. Derzeit zählt die Polizei in den drei Jahrgängen insgesamt 1200 Studierende und Auszubildende.