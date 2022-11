Welches Ziel und welchen Umfang die Enquete-Kommission genau haben soll, wollen die medienpolitischen Sprecher der Fraktionen am Rande der Landtagssitzung in dieser Woche beraten. Das Parlament könnte den Ausschuss dann frühestens im Dezember einsetzen.

Chris Schulenburg (CDU) ist für den Vorsitz der Kommission im Gespräch. Bildrechte: imago/Christian Schroedter

In der CDU-Fraktion geht man offenbar fest davon aus, dass die Enquete kommt. Zwar sagte Fraktionschef Guido Heuer am Mittwoch, man prüfe die Einsetzung. Bereits tags zuvor hatte die Fraktion aber erste Personalien festgelegt. So soll der Innenpolitiker Chris Schulenburg den Vorsitz übernehmen. Schulenburg sitzt auch im Medienausschuss.



Laut Geschäftsordnung des Landtags dient eine Enquete-Kommission dazu, "Entscheidungen über umfangreiche oder bedeutsame Sachkomplexe" vorzubereiten. Im Fall rechtlich bindend sind die Ergebnisse nicht. In der vergangenen Wahlperiode hatte der Landtag in einer Enquete über den Zustand der Pflege im Land beraten. Im Fall des öffentlich-rechtlichen Rundfunks könnten neben Expertinnen und Expertinnen auch Senderchefs wie WDR-Intendant Tom Buhrow oder seine MDR-Kollegin Karola Wille nach Magdeburg eingeladen werden.