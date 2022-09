Landtag Untersuchungsausschuss zu Beraterverträgen des MDR wackelt

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Mit einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss will Sachsen-Anhalts CDU-Fraktion die umstrittene Beratertätigkeit des ehemaligen Rechnungshofspräsidenten für den MDR ausleuchten lassen. Bislang wusste sie dabei auch Teile der Koalition und die Linksfraktion an ihrer Seite. Doch die Linke will nun nicht mehr mitmachen. SPD und FDP melden erhebliche Bedenken an.