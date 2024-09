Sachsen-Anhalts Bildungsministerium weist die Kritik der Städte Halle und Magdeburg an der Reform des Schulgesetzes zurück. Wie das Ministerium MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mitteilte, fallen zwar die Gastschulbeiträge nach Rücksprache mit den kommunalen Spitzenverbänden weg. Allerdings hätten die Schulträger weiterhin die Möglichkeit, untereinander Geldzahlungen zu vereinbaren. Zudem seien Halle und Magdeburg dadurch entlastet worden, dass die dort angesiedelten Schulen des zweiten Bildungsweges ans Land übergegangen seien. Die beiden Städte profitierten daher künftig auch von Mietzahlungen des Landes.

Nach dem neuen Schulgesetz soll ab August 2027 eine Mindest-Schülerzahl für die Bildung der ersten Klasse in einem Schul-Jahrgang gelten. In den drei kreisfreien Städten Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau soll sie bei 25 liegen. Auf dem Land ist für Grundschulen die Mindestgröße von 15 Schülern geplant, 20 an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen sowie 25 an Gesamtschulen und Gymnasien. In einem ersten Entwurf hatte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) auch auf dem Land höhere Schülerzahlen geplant. Nach Einwänden – unter anderem des Landkreistages – war das aber verworfen worden.