Aus Sicht der AfD-Fraktion im Landtag kassiert ein Teil der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Sachsen-Anhalt zu Unrecht Sozialleistungen . Hiesige Behörden könnten nämlich nicht ausreichend überprüfen, ob die Menschen verwertbares Vermögen oder Immobilien in der Ukraine besäßen oder nicht, so die Argumentation. Hierin bestehe auch eine Ungleichbehandlung gegenüber Deutschen , die Bürgergeld oder Sozialhilfe beantragen.

"Bei einem deutschen Antragsteller geht es sofort in die Kontoüberprüfung, da wird auch geschaut, was für ein Auto fährt der. Das ist bei Ukrainern nicht möglich", kritisierte AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund am Donnerstag im Sozialausschuss. Die AfD will die Prüfmechanismen daher verschärfen.