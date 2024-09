In der anschließenden Diskussion kamen auch noch einige konkrete Fragen auf den Tisch. Ein anwesender Zahnarzt nahm etwa Stellung zu der Aussage, Flüchtlinge ließen sich reihenweise auf Kosten der deutschen Beitragszahler in die Krankenkassen die Zähne machen: "Kostenfrei ist für Flüchtlinge nur die Grundbehandlung. So wie für jeden anderen auch. Wer sich ein komplett neues Gebiss machen lassen möchte, trägt die Kosten privat. Oder aber er hat eine Zusatzversicherung."

Auch die Diskussion darüber, inwiefern Asylbewerber Lücken im Arbeitsmarkt füllen können, war Thema. Vize-Landrätin Reum sagte dazu: "Man muss so ehrlich sein und sagen, die, die jetzt kommen, können in der Regel nicht sofort Leerstellen füllen". Vielmehr müsse man deren Kinder und Kindeskinder in den Blick nehmen - da liege durchaus großes Potential für die Gesellschaft. Ein derzeitiges Problem sei, so Reum, dass die Zahl der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe stark geschrumpft ist. Das erschwere die gelingende Integration.