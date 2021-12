Ein drittes bestimmendes Thema der bisherigen Regierungszeit ist einmal mehr der Mangel an Lehrkräften im Land. Trotz Rekordeinstellungen in den letzten Jahren fehlt es in Sachsen-Anhalt weiterhin an Lehrerinnen und Lehrern. Zuletzt fanden nur 94 Prozent des geplanten Unterrichts auch statt. Dass die Landesregierung das Problem des Lehrermangels in den Griff bekommen wird, das glauben fast neun von zehn Teilnehmenden (87 Prozent) nicht. Nur zwölf Prozent haben diesbezüglich Vertrauen in die neue Regierung und Bildungsministerin Eva Feußner (CDU).