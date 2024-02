Bildrechte: imago images/Hanno Bode

Ampel- und Tunnelüberwachung Landesweite Verkehrszentrale für Sachsen-Anhalt nimmt Betrieb auf

26. Februar 2024, 08:53 Uhr

Die neue landesweite Verkehrsmanagementzentrale geht ab Montag in den Regelbetrieb. Sie überwacht unter anderem Ampeln und Kameras in Tunneln. So werden Bundesstraßen und Landstraßen in Sachsen-Anhalt zentral von Magdeburg aus überwacht.