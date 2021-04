Slogan gegen Westdeutsche Kritik am Wahlplakat der Linken in Sachsen-Anhalt

Für eines ihrer Wahlplakate erntet die Linke in Sachsen-Anhalts derzeit viel Kritik. Auf dem Plakat heißt es "Nehmt den Wessis das Kommando", zu sehen ist ein Hund an der Leine eines Kindes. Die Spitzenkandidatin der Linken Eva von Angern hatte das Plakat am Freitag gemeinsam mit dem Landesvorsitzenden Stefan Gebhardt präsentiert. Angern sagte bei der Vorstellung: "Ich bin stolz drauf, dass auf allen Plakaten deutlich wird, dass wir die Partei der sozialen Gerechtigkeit sind, die auch ganz klar für die Stärkung des Sozialstaats steht."