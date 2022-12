Am Herrschaftsweg in der Nähe von Marksuhl im Wartburgkreis ist der Wald an manchen Stellen so, wie ihn Revierförster Uwe Simon gern häufiger hätte: Es gibt große und kleine Bäume, dicke und dünne, Nadel- und Laubholz. "Seit 30 Jahren wirtschaften wir so", erklärt er. "Keine Kahlschläge, sondern immer nur einzelne Bäume von der Fläche runternehmen. So schaffen wir Licht, dass sich die kleinen Bäume entwickeln können."