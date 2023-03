Tullner zufolge gibt es nur Verlierer, da sich sowohl der OB, die Justiz, aber auch der Stadtrat nicht mit Ruhm bekleckert hätten. So hätten die Stadträte etwa ein Abwahlverfahren initiieren können. Tullner erklärte, er hoffe im Zuge der laufenden Beschwerde beim Oberlandesgericht, dass dort "mehr Dynamik" herrsche als auf der unteren Gerichtsebene. Er erwarte eine schnelle und verantwortungsbewusste Reaktion und ein "klares Signal, wie es in Sachsen-Anhalts größter Stadt weitergehen soll".

Auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Wolfgang Aldag, der zugleich in Halles Stadtrat sitzt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Länge des Verfahrens sei "sicherlich ungünstig". Es wäre besser, wenn es schnell Klarheit gebe. Allerdings beeinträchtige der Schwebezustand nicht das politische Geschäft. Vielmehr laufe etwa die Zusammenarbeit mit dem Land in Teilen sogar besser als in Zeiten, in denen Wiegand noch regulär im Amt war. Das habe sich etwa im Bewerbungsverfahren für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation gezeigt. Halle hatte dafür im Februar den Zuschlag erhalten.