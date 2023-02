Die Stadt Halle hat den Zuschlag für das geplante Zukunftszentrum Deutsche Einheit bekommen. Das hat die Bundesregierung am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz bestätigt und ist damit dem Vorschlag der Auswahl-Jury gefolgt.

Die Vorsitzende der Jury, die SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Budde, sagte bei der Pressekonferenz in Berlin: "Ich freue mich als Sachsen-Anhalterin, dass es ein Standort in Sachsen-Anhalt ist, einem Land, das noch viele Regional-Entwicklungs-Bedarfe hat und gratuliere der Kommune." Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) äußerte vor Ort seine Freude und bot den Mitbewerbern an, in Kontakt zu bleiben und die Ideen, die in den anderen Städten entstanden sind zu integrieren.