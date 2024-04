Feußner und ihr Ministerium waren zuletzt mehrfach in die Kritik geraten. So hatte Ende März die " Volksstimme € " berichtet, das Landesschulamt halte mehr als die Hälfte der Zahlungen an Personal-Agenturen für "nicht vertragskonform". Unter anderem hätten sie Lehrkräfte im Ausland angeworben, die kein benötigtes Unterrichtsfach vorweisen konnten. Sachsen-Anhalt hat in den vergangenen drei Jahren rund 1,2 Millionen Euro für 110 neue Lehrkräfte an Rekrutierer gezahlt.

In Tröglitz im Burgenlandkreis hatte es Kritik an Feußner gegeben, weil an der Grundschule Lehrer fehlen. Wegen der Zustände hatte sich der Bürgermeister der Gemeinde Elsteraue in einem offenen Brief an die Bildungsministerin gewandt und Hilfe gefordert. Feußner hatte daraufhin entgegnet, sie sei "irritiert" über die Kritik. So habe es an der betroffenen Grundschule Tröglitz bereits befristete Einstellungen gegeben. Außerdem sei eine studentische Kraft, die Lehramt studiere, eingesetzt worden.