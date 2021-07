Nach außen hin sind sie die zwei Parteien, die am wenigsten zueinander passen: CDU und Grüne. Zu oft hat es in der Kenia-Koalition gekracht, zu sehr hat man auch in den letzten Wochen die Unterschiede betont. Dennoch sind die Grünen weiterhin im Rennen als möglicher Koalitionspartner der CDU. Und sie stehen als solcher weiterhin bereit. Das machten die Landesvorsitzenden beider Parteien am Freitag nach dem zweiten Sondierungsgespräch zwischen CDU und Grünen in Magdeburg klar.