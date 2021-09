Sachsen-Anhalts CDU will ihren Landeschef Sven Schulze künftig als Wirtschaftsminister sehen. Wie der Landesvorstand der Partei am Dienstagabend nach einer Sitzung mitteilte, soll Schulze in der neuen Landesregierung das neu aufgeteilte Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten führen. Die Verantwortung für den Bereich Wirtschaft musste die SPD in der neuen Koalition an die CDU abgeben.