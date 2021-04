Hintergrund unserer Frage ist natürlich die Corona-Pandemie, die in diesen Tagen vieles verändert – auch die Art und Weise, wie Parteien Wahlkampf machen (können). Informationsstände in der Fußgängerzone sind aktuell schließlich undenkbar. Also weichen viele Parteien auf Online-Formate aus – sind dabei aber oft weniger sichtbar als mit einem Stand und persönlichen Gesprächen in einer gut frequentierten Fußgängerzone. Die Redaktion möchte deshalb gern wissen: Was ist Ihr Eindruck? Hat der Wahlkampf schon begonnen? Und: Ist er schon bei Ihnen angekommen?