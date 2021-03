Machen Sie mit bei der "Frage der Woche zur Landtagswahl" Urlaub zu Ostern ade – die richtige Entscheidung?

MDR SACHSEN-ANHALT will Sie in den Wochen bis zur Landtagswahl am 6. Juni beteiligen und Ihre Meinung erfahren. Diese Woche zu dieser Frage: Ist die Entscheidung Sachsen-Anhalts, zu Ostern nun doch keinen Urlaub im eigenen Bundesland zu ermöglichen, richtig?