Was bewegt das Land? Welche Ideen der Parteien haben für Sie Potenzial? Bei welchen Wahlkampfthemen ist man besonders gespalten – und an welchen Stellen womöglich einiger, als manche denken? Um diese und andere Fragen soll es gehen. In dieser Woche wollen wir bei der "Frage der Woche zur Landtagswahl" mit Ihnen über Bildungspolitik diskutieren. Die Parteien versuchen, wenige Tage vor der Landtagswahl mit unterschiedlichen Konzepten in dieser Frage zu punkten. Dabei geht es auch um die Frage, wie zum Beispiel das Handwerk gestärkt werden soll. So wollen einige Parteien die Zahl der Gymnasiasten pro Jahrgang begrenzen. Andere setzen auf längeres gemeinsames Lernen in Gemeinschaftsschulen.