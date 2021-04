Die Linke findet, dass Ostdeutschland bundesweit bis heute kaum Beachtung findet. Auch hätten sich die Lebensverhältnisse nicht angeglichen. Dabei beruft sich die Partei auch auf Zahlen. Sachsen-Anhalter etwa arbeiten im Schnitt länger pro Woche als der Rest Deutschland, bekommen aber einen geringeren Durchschnittslohn als Menschen in Westdeutschland.

Das fragliche Plakat wird jedoch nicht in Bitterfeld oder Tangemünde zu sehen sein. Das erklärte die Partei am Sonntag. Es wurde nur während des Pressetermins am Freitag einmalig gezeigt. Bereits so hat es aber nicht wenige Menschen im Land verletzt.

Die Redaktion möchte also wissen: Darf man eine so wichtige Frage so diskutieren?

Wie immer besteht auch die Möglichkeit, Ihre Antwort mit einem Kommentar zu versehen. Wir freuen uns besonders, wenn Sie diese nutzen, um zu schildern, welche Erfahrungen Sie etwa als Zugezogene in Sachsen-Anhalt gemacht haben oder wo Sie auch heute noch Benachteiligungen erfahren.

