Der Stendaler Briefwahlskandal von 2014 sitzt noch immer tief. Damals wurden bei der Kommunalwahl Vollmachten gefälscht und Wahlzettel von Dritten ausgefüllt. Oliver Kirchner, Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt, erinnert gern daran, wenn er sein Unbehagen an der Briefwahl erläutern will: "Die Sache in Stendal hat uns ja gezeigt, dass mit den Briefwahlunterlagen genau so umgegangen wurde, wie man nicht damit umgeht. Und wenn man das in großem Maße zulassen würde, wäre das eine Katastrophe für die Demokratie."