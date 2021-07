Erstmals in den Landtag gewählt Das wollen Sachsen-Anhalts neue Abgeordnete für das Land erreichen

Für Sachsen-Anhalt will sie jetzt einen Neustart nach der Corona-Pandemie erreichen: wirtschaftlich, kulturell, in der Bildung. Außerdem müsse man sich dringend stärker mit dem Klimaschutz auseinander setzen. "Wir müssen uns als Land in die Spur machen", sagt die Grüne mit Blick auf die lange Dürrezeit in den Böden der Börde. Zunehmende Hitzetage hätten zudem zahlreiche Folgen: hitzefrei in den Schulen, aber auch zahlreiche dehydrierte Notfälle in Krankenhäusern. Mit Letzteren kennt sie sich aus.