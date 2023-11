Auf der A2 in Sachsen-Anhalt kam es am Freitag und am Wochenende zu Staus nach Lkw-Unfällen. Am Freitag war die Autobahn zwischen Burg-Ost und Burg-Zentrum (Jerichower Land) stundenlang in beiden Richtungen gesperrt. Grund war ein Unfall mit einem Gefahrguttransporter am frühen Freitagmorgen. Die Strecke konnte erst Freitagabend wieder für den Verkehr freigegeben werden. Es kam zu langen Staus auf der A2 und auf den Umleitungsstrecken.