Auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt ist am Montagmorgen ein toter Mann entdeckt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, lag die Leiche zwischen Alleringersleben und Marienborn/Helmstedt im Landkreis Börde in einer abgesperrten Baustelle. Sie sei gegen 6 Uhr gefunden worden.