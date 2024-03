3.300 Tonnen Gewicht A14-Nordverlängerung: In vier Takten über die Elbe

Hauptinhalt

12. März 2024, 19:05 Uhr

Durch das wochenlange Hochwasser an der Elbe ist der Brückenbau der A14 bei Seehausen zurückgeworfen worden. Das Wasser schwappte zeitweise bis an die Brückenpfeiler in den Elbauen. Ungehindert konnte allerdings bei der Vormontage großer Brückenteil weitergearbeitet werden. Hier wird bald das erste Teil an seinen Bestimmungsort verschoben.