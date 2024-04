Der Winterdienst im Harz ist wieder im Einsatz. Das hat ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag bestätigt. Demnach ist der Dienst nach dem Wetterumschwung in der Nacht zum Samstag reaktiviert worden. Derzeit gebe es auf dem Brocken Schnee, die Straßen seien jedoch frei. Man könne jederzeit reagieren, wenn es doch noch glatt auf den Straßen werde.

Am Samstagnachmittag hatten Hagel und Glätte im Landkreis Harz zu einem Unfall mit sieben Verletzten geführt. Wie die Polizei mitteilte, verloren auf der Autobahn 36 in der Nähe von Thale drei Autofahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Die Autos rutschten ineinander. Eine 69 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt; sechs weitere Insassen, darunter zwei Kinder, zogen sich leichte Verletzungen zu.

Die A36 war zwischen den Anschlussstellen Thale und Quedlinburg Mitte mehrere Stunden gesperrt. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Sonntag im Mittelgebirgsraum vor Glatteis und Schnee. Oberhalb von 400 Metern sei mit Neuschnee zu rechnen.

In der Nacht zum Montag soll es laut Wetterdienst sogar in tieferen Lagen schneien, vereinzelte Schauer sollen durchs Land ziehen. Nachts wird es bei Minusgraden frostig. Es kühlt ab auf null bis minus drei Grad, im Harz bis minus fünf Grad. Der Montag zeigt sich stark bewölkt mit einzelnen Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern. In Höhenlagen oberhalb von 600 Metern fällt Schnee.