Nach Insolvenz Hoffnung für Süßwarenhersteller Bodeta

Für den Süßwarenhersteller Bodeta in Oschersleben in der Börde gibt es Hoffnung. Wie das Unternehmen mitteilte, laufen bereits Vertragsverhandlungen mit Investoren. Das Amtsgericht Magdeburg habe Bodeta erlaubt, die Geschäfte ohne Insolvenzverwalter zu führen. Die Stabilisierung der Situation läge nicht zuletzt am Beistand der Kunden. Bodeta hatte Ende September wegen gestiegener Energie- und Rohstoffkosten einen Insolvenzantrag gestellt.