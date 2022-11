Die Insolvenz des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof gefährdet offenbar auch den Standort in Magdeburg. Nach MDR-Informationen wird darüber diskutiert, ob die Filiale geschlossen wird. Magdeburgs Wirtschaftsdezernentin Sandra Yvonne Stieger bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, dass sie mit dem Konzern aktuell Gespräche über die Zukunft des Hauses führe. Der Standort in Magdeburg habe eine wichtige Bedeutung für Nahversorgung und Stadtbild.